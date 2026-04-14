Лихачев: отказ от проект АЭС с РФ обрек на депрессию экономрайон Финляндии

Москва14 апр Вести.Отказавшись от проекта строительства АЭС "Ханхикиви-1" вместе с Россией, Финляндия обрекла на упадок свой огромный экономический район. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".

Глава госкорпорации подчеркнул важность государственной поддержки возведения АЭС, таких, как станция "Пакш-2", которая сейчас строится в Венгрии в интересах европейской республики.

Проекты такого масштаба, такой важности не реализуются без четкой государственной политики, без вовлеченности председателя правительства, без вовлеченности профильных министров. И в свое время Финляндия показала, как такое неумелое отношение правительства к атомной энергетике просто загробило огромный проект и обрекло на депрессию на огромный экономический район Восточной Финляндии сказал он

Возвращаясь к теме строительства "Пакш-2", Лихачев отметил, что теперь правительство Венгрии "будет сдавать экзамен" по продвижению одного из самых масштабных энергетических проектов современности.