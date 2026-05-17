Литва пошлет военных в Ормузский пролив после заключения мира США с Ираном Литва направит военных в Ормузский пролив после установления мира США с Ираном

Москва17 мая Вести.Литва отправит своих военных и гражданских специалистов в состав международной коалиции по обеспечению возобновления судоходства в Ормузском проливе только после заключения мира между США и Ираном. Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.

Не считаю, что наши военные должны участвовать в этой миссии в условиях продолжающегося конфликта…Замысел заключается в том, что безопасность судоходства будет обеспечиваться после того, как будет достигнута договоренность [о мире] между Ираном и США По сути, это должно быть в мирных условиях сказал он журналистам

Ранее портал Euractiv сообщил, что Литва и Латвия намерены участвовать в европейской миссии по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе, однако без ущерба для безопасности "восточного фланга" НАТО.