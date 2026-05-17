Москва17 маяВести.Литва отправит своих военных и гражданских специалистов в состав международной коалиции по обеспечению возобновления судоходства в Ормузском проливе только после заключения мира между США и Ираном. Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.
Не считаю, что наши военные должны участвовать в этой миссии в условиях продолжающегося конфликта…Замысел заключается в том, что безопасность судоходства будет обеспечиваться после того, как будет достигнута договоренность [о мире] между Ираном и США По сути, это должно быть в мирных условияхсказал он журналистам
Ранее портал Euractiv сообщил, что Литва и Латвия намерены участвовать в европейской миссии по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе, однако без ущерба для безопасности "восточного фланга" НАТО.