Москва23 апрВести.Штормовой ветер повредил 100-летнюю мельницу в Новгородской области, сорвав на ней лопасти. О происшествии сообщила пресс-служба Новгородского музея-заповедника в MAX.
В Витославлицах порывами сорвало две лопасти мельницы - несмотря на установленную ранее ветровую защитуговорится в сообщении
В ближайшее время будет проведен демонтаж лопастей. Специалисты осмотрят конструкцию.
По предварительным данным, постройка не получила серьезных повреждений. В течение лета мельницу полностью восстановят.