Лопасти 100-летней мельницы в Новгородской области сорвал штормовой ветер В Новгородской области штормовой ветер сорвал лопасти 100-летней мельницы

Москва23 апр Вести.Штормовой ветер повредил 100-летнюю мельницу в Новгородской области, сорвав на ней лопасти. О происшествии сообщила пресс-служба Новгородского музея-заповедника в MAX.

В Витославлицах порывами сорвало две лопасти мельницы - несмотря на установленную ранее ветровую защиту говорится в сообщении

В ближайшее время будет проведен демонтаж лопастей. Специалисты осмотрят конструкцию.

По предварительным данным, постройка не получила серьезных повреждений. В течение лета мельницу полностью восстановят.