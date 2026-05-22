Макгрегор: Иран усилился в военном плане после начала конфликта с США и Израилем

Москва22 мая Вести.Иран сейчас в военном плане сильнее, чем в конце февраля 2026 года, когда США и Израиль начали операцию против Исламской Республики. Таким мнением поделился бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, у иранцев "превосходные инженерные навыки".

Я думаю, что [Иран] сильнее в военном отношении. Я знаю, что это разочаровывает многих, и многие отчаянно хотели бы верить всему, что говорил президент [США Дональд] Трамп отметил Макгрегор

Ранее он заявил, что Вашингтон изначально не был готов к конфликту с Исламской Республикой. По мнению Макгрегора, Соединенные Штаты серьезно недооценили риски еще на старте кампании.