Mash: стоимость вертолетной экскурсии над горами Дагестана достигла 1 млн рублей

Москва28 мая Вести.Туристические фирмы в Дагестане взвинтили цены на вертолетные экскурсии над горами, сообщает Telegram-канал Mash.

Таким образом, они стараются "отбить" вынужденный простой из-за потопов и заработать на ажиотаже вокруг республики.

За 750к туристов поднимут из аэропорта Уйташ, прокатят над Гамсутлем, дадут полчаса погулять — и отправят обратно. А "полный фарш" с Дербентом, Сарыкумом и каньоном уже стоит 1,07 млн рублей за три часа сказано в публикации

По данным Telegram-канала, такие цены сопоставимы разве что с многодневными VIP-турами на плато Путорана.