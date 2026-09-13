В Астрахани произошло возгорание вторсырья и экскаватора

МЧС: пожар на складе в Астрахани локализован В Астрахани произошло возгорание вторсырья и экскаватора

Москва13 сен Вести.Пожар в Астрахани, где загорелся склад вторсырья, локализован, пожарным удалось остановить распространение огня. Об этом сообщил региональный главк МЧС, передает РИА Новости.

Пожар в Ленинском районе Астрахани, где загорелось вторсырье и экскаватор, локализован на площади 700 квадратных метров, перехода огня на административное здание не допущено говорится в сообщении

Как уточняется, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены 12 единиц техники и 39 специалистов МЧС России.