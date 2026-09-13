Москва13 сенВести.Пожар в Астрахани, где загорелся склад вторсырья, локализован, пожарным удалось остановить распространение огня. Об этом сообщил региональный главк МЧС, передает РИА Новости.
Пожар в Ленинском районе Астрахани, где загорелось вторсырье и экскаватор, локализован на площади 700 квадратных метров, перехода огня на административное здание не допущеноговорится в сообщении
Как уточняется, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены 12 единиц техники и 39 специалистов МЧС России.