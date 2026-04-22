Москва22 апр Вести.Национальный мессенджер "МАКС" работает в ограниченном функционале, если у пользователя этой платформы активирован VPN.

Эти данные проверены корреспондентам информационной службы "Вести".

Отключите VPN, чтобы пользоваться MAX пишет мессенджер при попытке отправить сообщение с включенной виртуальной сетью

Ранее отечественные операторы связи и маркетплейсы начали информировать пользователей о возможных проблемах при использовании VPN.

Кроме того, мобильное приложение "Госуслуги" перестало запускаться у пользователей с активным VPN.

21 апреля на официальном сайте национального мессенджера аббревиатуру МАХ заменили на "МАКС".