Москва22 апрВести.Национальный мессенджер "МАКС" работает в ограниченном функционале, если у пользователя этой платформы активирован VPN.
Эти данные проверены корреспондентам информационной службы "Вести".
Отключите VPN, чтобы пользоваться MAXпишет мессенджер при попытке отправить сообщение с включенной виртуальной сетью
Ранее отечественные операторы связи и маркетплейсы начали информировать пользователей о возможных проблемах при использовании VPN.
Кроме того, мобильное приложение "Госуслуги" перестало запускаться у пользователей с активным VPN.
21 апреля на официальном сайте национального мессенджера аббревиатуру МАХ заменили на "МАКС".