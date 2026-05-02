Синоптик: Терешонок: апрельское похолодание в Москве было связано с циклоном

Метеоролог объяснил, почему апрель в Москве был таким холодным Синоптик: Терешонок: апрельское похолодание в Москве было связано с циклоном

Москва2 мая Вести.Апрельское похолодание было связано с приходом в центральную Россию циклона с севера, заявил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

На смену антициклону с сухой и жаркой погодой в марте, в апреле с циклонами пришли воздушные массы с севера, принесшие дожди и понижение температуры отметил климатолог

Он добавил, что март 2026 года стал самым теплым и сухим за всю историю метеонаблюдений.