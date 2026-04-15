Швейцария готова посредничать в переговорах между США и Ираном

МИД Швейцарии предложил "добрые услуги" для диалога США и Ирана

Москва15 апр Вести.Швейцария подтвердила свою готовность принять переговоры между США и Ираном и находится в контакте со всеми вовлеченными сторонами. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мелани Гюгелманн в комментарии РИА Новости.

Швейцария готова в любой момент предоставить свои добрые услуги заявила Гюгелманн

Она добавила, что МИД страны подтвердил свою готовность поддержать любую дипломатическую инициативу, направленную на достижение мира. Это заявление подчеркивает традиционную роль Швейцарии как нейтрального посредника в международных конфликтах.