Москва15 апрВести.Швейцария подтвердила свою готовность принять переговоры между США и Ираном и находится в контакте со всеми вовлеченными сторонами. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мелани Гюгелманн в комментарии РИА Новости.
Швейцария готова в любой момент предоставить свои добрые услугизаявила Гюгелманн
Она добавила, что МИД страны подтвердил свою готовность поддержать любую дипломатическую инициативу, направленную на достижение мира. Это заявление подчеркивает традиционную роль Швейцарии как нейтрального посредника в международных конфликтах.