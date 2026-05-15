Михалков: США и Израиль не были готовы к нерушимому духу иранцев

Москва15 мая Вести.США и Израиль были не готовы к тому, что им не удастся сломить дух иранцев, отметил режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Кто-нибудь предполагал, что такие две мощнейшие, я уже не говорю про Соединенные Штаты, но и Израиль, вооруженный до зубов, вдруг наткнуться на такое удивительное сопротивление, причем, которое носит не столько даже военный, сколько духовный характер… Оказывается, есть вещи, которые не взрываются, которые не разрушают дома, но которые удерживают тот стержень, ту корневую систему, с которой ничего нельзя поделать, потому что это дух. Это мощь духа сказал Михалков

Ранее сообщалось, что США потратили более $81 млрд на военную операцию против Ирана.