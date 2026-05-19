Москва19 мая Вести.В зоне критического финансового положения ("красной зоне") в настоящее время находятся 65 угольных предприятий России. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов.

Исламов в марте отмечал, что в "красной зоне" было 62 предприятия, 20 из них уже приостановили добычу.

По словам замглавы Минэнерго, ведомство сохраняет прогноз по убыткам угольных компаний по итогам года в размере 570 миллиардов рублей. Однако Исламов уточнил, что эта оценка была дана с учетом условий конца 2024 года, и по результатам первого квартала ведомство планирует пересмотреть и скорректировать прогноз.

Дополнительные меры поддержки угольной отрасли действуют по поручению президента России Владимира Путина с 1 июня 2025 года. Правительство также продлило до апреля 2026 года отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам для угольщиков.

Ранее сообщалось, что угольные компании приостанавливают поставки в Китай. Причинами стали трудности в логистике.