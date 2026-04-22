Москва22 апр Вести.Минобороны оказывает максимальное содействие при расследовании уголовного дела в отношении заместителя гендиректора парка "Патриот" по эксплуатации и материально-техническому обеспечению Виталия Мелимука, говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно об аресте Мелимука по делу о получении 18 миллионов рублей взятки от главы компании "Гермес", с которой были заключены контракты на инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений и прилегающих территорий парка "Патриот" в подмосковном Одинцове, а также филиала парка в Кронштадте. Общая сумма контрактов составила более 1,4 миллиарда рублей.

В ведомстве добавили, что приоритетом деятельности Минобороны является нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц.