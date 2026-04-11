FT: модели ИИ от Google, OpenAI и Anthropic понесли убытки из-за ставок на спорт

Москва11 апр Вести.Модели искусственного интеллекта (ИИ) от Google, OpenAI, Anthropic и xAI не смогли стабильно предсказывать результаты футбольных матчей и понесли убытки, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование стартапа General Reasoning.

В ходе эксперимента восемь лучших систем ИИ были протестированы на виртуальной модели сезона Английской премьер-лиги 2023-2024 годов. Им предоставили статистику и исторические данные, после чего ИИ делал ставки на исходы матчей и количество голов, пытаясь максимизировать прибыль.

Искусственный интеллект не мог получить доступ к интернету для получения результатов, и каждому из них было предоставлено три попытки для получения прибыли уточняется в материале

Несмотря на доступ к подробной информации, ни одна из моделей не показала устойчивого положительного результата. Лучший итог продемонстрировала система Claude Opus от Anthropic, однако завершила тест с убытком около 11%. Модели Grok от xAI и Trinity от Arcee полностью потеряли банк. Google Gemini принес прибыль в 34%, однако во время следующей попытки также потерпел неудачу.

Авторы исследования пришли к выводу, что современные ИИ-системы на данный момент уступают человеку в задачах, требующих долгосрочного анализа.

Ранее IT-эксперт Валентин Малых заявил, что пока люди не могут доверять решениям ИИ. Он отметил, что модели искусственного интеллекта могут использоваться для анализа данных, но конечное решение принимает человек.