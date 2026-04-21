Мосгорсуд признал законным прекращение дела о смерти пациента клиники Хайдарова

Москва21 апр Вести.Московский городской суд признал законным прекращение уголовного дела в отношении хирургов клиники Тимура Хайдарова о гибели пациента после операции. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Соответствующее решение было принято 21 апреля, во вторник, Судебной коллегией по уголовным делам.

Оставлено без изменения постановление Савеловского районного суда города Москвы, которым прекращено уголовное дело в отношении Елагина И.Б. и Кадзаева Т.Б. - хирургов клиники эстетической медицины… в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности говорится в Telegram-канале инстанции

Врачам вменялось причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Следствие полагало, что хирург Тамерлан Кадзаев и заведующий отделением Илья Елагин стали виновниками смерти 36-летнего продюсера Петра Гаврилова, который скончался после оперативного вмешательства в клинике "Ай Кью Пластик" (IQ Plastique).