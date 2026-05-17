МУС опроверг сообщения о новых секретных ордерах на арест израильских чиновников МУС назвал недостоверными сообщения об ордерах на арест израильских чиновников

Москва17 мая Вести.Международный уголовный суд (МУС) опроверг сообщения о выдаче новых ордеров на арест израильских политиков и военных. Об этом заявила представитель пресс-службы суда Ориан Майе.

Ранее издание Haaretz сообщало, что МУС выдал секретный ордер на арест высокопоставленных израильских чиновников и военных. Имена фигурантов дела официально не раскрывались. При этом журналисты напомнили о продолжающемся международном расследовании в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Суд отрицает выдачу новых ордеров на арест в рамках ситуации в Государстве Палестина сказала Майе журналистам

Она отметила, что МУС традиционно не комментируют ход текущих разбирательств, однако в данном случае суд счел необходимым сделать заявление из-за распространения недостоверной информации. По словам Майе, больше комментариев по этому вопросу не будет.