На Таймыре мужчина на снегоходе провалился под лед на озере и погиб

Мужчина на снегоходе погиб, провалившись под лед на озере на Таймыре На Таймыре мужчина на снегоходе провалился под лед на озере и погиб

Москва12 окт Вести.На Таймыре на озере Безымянное мужчина на снегоходе провалился под лед и погиб. Об этом сообщил красноярский региональный главк МЧС России.

Накануне на Таймыре при движении на снегоходе по озеру Безымянное, находящемуся около поселка Сындасско, ушел под лед и утонул мужчина 2004 года рождения говорится в канале ведомства на платформе MAX

В МЧС отметили, что на место ЧП планируется выезд следственно-оперативной группы, и предупредили, что на севере края уже начинает становление льда на водоемах.