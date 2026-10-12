Москва12 октВести.На Таймыре на озере Безымянное мужчина на снегоходе провалился под лед и погиб. Об этом сообщил красноярский региональный главк МЧС России.
Накануне на Таймыре при движении на снегоходе по озеру Безымянное, находящемуся около поселка Сындасско, ушел под лед и утонул мужчина 2004 года рожденияговорится в канале ведомства на платформе MAX
В МЧС отметили, что на место ЧП планируется выезд следственно-оперативной группы, и предупредили, что на севере края уже начинает становление льда на водоемах.