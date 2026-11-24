В Красноярском крае бульдозер провалился под лед, водителя ищут

Водителя провалившегося под лед бульдозера ищут в Таймырском округе В Красноярском крае бульдозер провалился под лед, водителя ищут

Москва24 ноя Вести.В Таймырском округе сотрудники полиции работают на месте провалившегося под лед бульдозера, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю в Telegram-канале.

Днем 24 ноября к правоохранителям обратились представители подрядной организации. Они сообщили, что один из их сотрудников выехал на бульдозере на рабочее место и пропал.

Местонахождение водителя бульдозера устанавливается говорится в публикации

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила раскол льда, а во время осмотра дна водоема с использованием спецсредств – транспортное средство, предположительно, принадлежащее предприятию.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.