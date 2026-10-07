Поиски двух мужчин, уплывших на катере, ведут в Красноярском крае

В Красноярском крае идут поиски двух человек, уплывших на понтонном катере Поиски двух мужчин, уплывших на катере, ведут в Красноярском крае

Москва7 окт Вести.Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда ведут поиски двух мужчин, пропавших на Красноярском водохранилище, об этом сообщает пресс-служба отряда.

Сегодня спасатели Новоселовской спасательной станции по заявке сотрудников полиции проводят поиски двух мужчин, которые вечером 5 октября на понтонном катере "Кайран" уплыли из пос. Приморск в залив Сисим Красноярского водохранилища и до настоящего времени не вернулись говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае найдены две девочки, которые пропали после прогулки.