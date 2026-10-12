В Красноярском крае ищут отца и сына, ушедших на рыбалку 6 октября

К поискам пропавших в Красноярском крае рыбаков присоединились водолазы В Красноярском крае ищут отца и сына, ушедших на рыбалку 6 октября

Москва12 окт Вести.В Назаровском округе Красноярского края ведутся поиски двух пропавших без вести человек, сообщили в региональном ГУ МВД России.

В минувший четверг, 8 октября, в полицию обратилась жительница Ачинск, которая рассказала, что 6 октября ее муж и сын (1956 и 1987 годов рождения соответственно) отправились на рыбалку в деревню Усть-Березовка и перестали выходить на связь.

После этого были организованы поиски пропавших людей.

Водолазы Ачинского поисково-спасательного отряда обследуют акваторию и дно реки Сереж в районе деревни Усть-Березовка говорится в заявлении ведомства в MAX

Кроме того, полицейские провели поисковые мероприятия в населенных пунктах Назаровского округа и вблизи места исчезновения. Также обследован водоем и береговая линия реки Сереж.