В Красноярском крае нашли тела отца и сына, пропавших после отъезда на рыбалку

Пропавших в Красноярском крае рыбаков нашли мертвыми в реке В Красноярском крае нашли тела отца и сына, пропавших после отъезда на рыбалку

Москва13 окт Вести.Жители города Ачинск Красноярского края 70-летний Николай и его 39-летний сын Павел, которые в начале октября отправились на рыбалку и пропали без вести, найдены мертвыми, сообщает KP.RU.

Их тела были обнаружены в реке Сереж, известной своим бурным нравом и значительной глубиной отмечается в публикации

Мужчины выехали в деревню Усть-Березовка на автомобиле LadaPriora темно-вишневого цвета 4 октября. Через два дня связь с ними пропала, еще через два родственники обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль, который съехал в реку с моста. По предварительным данным, сын, сидевший за рулем, решил перебраться на противоположный берег Сережа по мосту, но не справился с управлением. Машина сорвалась с крутого обрыва и затонула.

Тело отца находилось внутри утонувшего автомобиля, тело сына нашли в реке ниже по течению. Эксперты отмечают, что на момент трагедии оба рыбака находились в состоянии алкогольного опьянения.