Москва13 октВести.В Назаровском округе во время поисков двух пропавших мужчин на реке Сереж был обнаружен затонувший автомобиль и в нем тело одного из рыбаков, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель" Красноярского края.
В ходе обследования на дне водоема был обнаружен затонувший автомобиль, в его салоне - тело 70-летнего мужчины, оно передано полицииговорится в сообщении
Поиски второго пропавшего мужчины продолжаются.
Ранее сообщалось, что отец и сын поехали на рыбалку, после чего перестали выходить на связь. По данным полиции, автомобиль, в котором они находились, мог съехать с моста в реку Сереж в районе деревни Усть-Березовка.