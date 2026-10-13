В реке Красноярского края обнаружены утонувший автомобиль и тело рыбака Спасатели обнаружили в реке Красноярского края утонувшую машину и тело рыбака

Москва13 окт Вести.В Назаровском округе во время поисков двух пропавших мужчин на реке Сереж был обнаружен затонувший автомобиль и в нем тело одного из рыбаков, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель" Красноярского края.

В ходе обследования на дне водоема был обнаружен затонувший автомобиль, в его салоне - тело 70-летнего мужчины, оно передано полиции говорится в сообщении

Поиски второго пропавшего мужчины продолжаются.

Ранее сообщалось, что отец и сын поехали на рыбалку, после чего перестали выходить на связь. По данным полиции, автомобиль, в котором они находились, мог съехать с моста в реку Сереж в районе деревни Усть-Березовка.