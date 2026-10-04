В Красноярском крае ищут мужчину с тремя дочерьми, пропавших на катере Спасатели ищут мужчину с тремя детьми, пропавших на Красноярском водохранилище

Москва4 окт Вести.В Красноярском крае ищут 37-летнего мужчину и трех его дочерей, пропавших на катере. Об этом сообщило КГКУ "Спасатель" на платформе MAX.

Отмечается, что они вышли в акваторию залива Бирюса Красноярского водохранилища 3 октября. С тех пор они перестали выходить на связь. Где они находятся, пока неизвестно.

3 октября 37-летний мужчина с тремя дочерьми выехал на катере в залив Бирюса Красноярского водохранилища. После этого на связь они не выходили, местонахождение их неизвестно говорится в публикации

Утром в воскресенье, 4 октября, на поиски отправились спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда.