Москва4 октВести.На Красноярском водохранилище нашлись мужчина и три его несовершеннолетние дочки, пропавшие 3 октября. Угрозы для их жизни и здоровья нет. Об этом сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю на платформе MAX.
Пропавшие ранее на Красноярском водохранилище мужчина и трое его несовершеннолетних дочек найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожаетговорится в публикации
Вечером 3 октября в дежурную часть отдела полиции №10 в Красноярске пришла местная жительница 1989 года рождения. Она сообщила, что ее муж 1989 года рождения с тремя детьми 2013, 2015 и 2017 годов рождения отправился кататься на катере по Красноярскому водохранилищу, но домой они так и не вернулись.
Спасатели и правоохранители обследовали акваторию и возможные места, где могли находиться пропавшие. Отец с детьми вышли на связь самостоятельно - их жизни и здоровью ничего не угрожает, домой они вернутся сегодня.