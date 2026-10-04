Мужчина с тремя дочерьми, пропавшие на Красноярском водохранилище, нашлись Пропавшие на Красноярском водохранилище мужчина и дети найдены

Москва4 окт Вести.На Красноярском водохранилище нашлись мужчина и три его несовершеннолетние дочки, пропавшие 3 октября. Угрозы для их жизни и здоровья нет. Об этом сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю на платформе MAX.

Пропавшие ранее на Красноярском водохранилище мужчина и трое его несовершеннолетних дочек найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает говорится в публикации

Вечером 3 октября в дежурную часть отдела полиции №10 в Красноярске пришла местная жительница 1989 года рождения. Она сообщила, что ее муж 1989 года рождения с тремя детьми 2013, 2015 и 2017 годов рождения отправился кататься на катере по Красноярскому водохранилищу, но домой они так и не вернулись.

Спасатели и правоохранители обследовали акваторию и возможные места, где могли находиться пропавшие. Отец с детьми вышли на связь самостоятельно - их жизни и здоровью ничего не угрожает, домой они вернутся сегодня.