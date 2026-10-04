Мужчина и три его дочери исчезли в Красноярском крае

В Красноярском крае пропал мужчина с детьми после прогулки на катере Мужчина и три его дочери исчезли в Красноярском крае

Москва4 окт Вести.В Красноярском крае спасатели разыскивают мужчину и трех его дочерей, которые отправились на прогулку на катере в Красноярском водохранилище и перестали выходить на связь. Об этом сообщили в краевом учреждении "Спасатель", передает ТАСС.

3 октября 37-летний мужчина с тремя дочерьми выехал на катере в залив Бирюса Красноярского водохранилища. После этого на связь они не выходили, местонахождение их неизвестно говорится в сообщении

Утром 4 октября на поиски отца и его дочерей выехали спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда.