Москва4 октВести.В Красноярском крае спасатели разыскивают мужчину и трех его дочерей, которые отправились на прогулку на катере в Красноярском водохранилище и перестали выходить на связь. Об этом сообщили в краевом учреждении "Спасатель", передает ТАСС.
3 октября 37-летний мужчина с тремя дочерьми выехал на катере в залив Бирюса Красноярского водохранилища. После этого на связь они не выходили, местонахождение их неизвестноговорится в сообщении
Утром 4 октября на поиски отца и его дочерей выехали спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда.