На Камчатке под лед провалился автомобиль, погиб мужчина Житель Камчатки погиб, провалившись под лед на автомобиле

Москва20 ноя Вести.В Камчатском крае автомобиль провалился под лед, в результате чего погиб находившийся в нем мужчина. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

ЧП произошло в 300 м от устья реки Апука в 2-3 метрах от пирса.

Под лед провалился автомобиль Suzuki Escudo. По оперативным данным, в транспортном средстве находился мужчина. Автомобиль извлекли из воды сразу, тело было найдено на следующее утро силами очевидцев говорится в канале ведомства на платформе MAX

Спасатели подчеркнули, что выход, а тем более выезд на лед в это время года крайне опасен.