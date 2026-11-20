Москва20 нояВести.В Камчатском крае автомобиль провалился под лед, в результате чего погиб находившийся в нем мужчина. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
ЧП произошло в 300 м от устья реки Апука в 2-3 метрах от пирса.
Под лед провалился автомобиль Suzuki Escudo. По оперативным данным, в транспортном средстве находился мужчина. Автомобиль извлекли из воды сразу, тело было найдено на следующее утро силами очевидцевговорится в канале ведомства на платформе MAX
Спасатели подчеркнули, что выход, а тем более выезд на лед в это время года крайне опасен.