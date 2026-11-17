Москва17 нояВести.В Якутии обнаружили тело мужчины, автомобиль которого провалился под лед на реке Лена. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, пожилой мужчина пытался незаконно пересечь реку на внедорожнике.
В Ленском районе в 5 км от поселка Северная Нюя в реке Лена обнаружен труп мужчины, 1956 года рождения, который утонул во время несанкционированного переезда через реку на автомобиле УАЗотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Как уточняется, 16 ноября машина выехала на неокрепший лед в местности Еловая, провалилась и ушла под лед.