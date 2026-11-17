В Якутии нашли тело водителя внедорожника, провалившейся под лед на реке Лене

В Якутии обнаружили тело водителя машины, провалившейся под лед на реке Лене В Якутии нашли тело водителя внедорожника, провалившейся под лед на реке Лене

Москва17 ноя Вести.В Якутии обнаружили тело мужчины, автомобиль которого провалился под лед на реке Лена. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, пожилой мужчина пытался незаконно пересечь реку на внедорожнике.

В Ленском районе в 5 км от поселка Северная Нюя в реке Лена обнаружен труп мужчины, 1956 года рождения, который утонул во время несанкционированного переезда через реку на автомобиле УАЗ отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Как уточняется, 16 ноября машина выехала на неокрепший лед в местности Еловая, провалилась и ушла под лед.