Теплоход с пассажирами сель на мель у побережья Якутии

В Якутии сел на мель теплоход с пассажирами Теплоход с пассажирами сель на мель у побережья Якутии

Москва21 окт Вести.В Республике Якутия на мель сел теплоход, на борту которого есть пассажиры. Об этом стало известно из публикации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в среду, 21 октября.

По предварительным данным, сегодня теплоход "Московский-11" при следовании по маршруту Якутск (станция Намыв) – Нижний Бестях на расстоянии 700 метров от берега сел на мель написано в канале надзорного ведомства

В результате инцидента пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Ведутся работы по снятию судна с мели.

Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.