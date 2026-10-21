Москва21 октВести.В Республике Якутия на мель сел теплоход, на борту которого есть пассажиры. Об этом стало известно из публикации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в среду, 21 октября.
По предварительным данным, сегодня теплоход "Московский-11" при следовании по маршруту Якутск (станция Намыв) – Нижний Бестях на расстоянии 700 метров от берега сел на мельнаписано в канале надзорного ведомства
В результате инцидента пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Ведутся работы по снятию судна с мели.
Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.