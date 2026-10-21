Москва21 октВести.В Республике Якутия прошла эвакуация пассажиров теплохода, который ранее сел на мель. Об этом сообщает МЧС России.
В общей сложности спасателями было эвакуировано с судна более 100 человек.
В Якутии сотрудники МЧС России эвакуировали людей с судна. Порядка 100 пассажиров, из них 40 детей, а также 3 члена экипажа эвакуировали на берегнаписано в канале министерства
Пострадавших в результате происшествия нет.
Теплоход "Московский-11" сел на мель в полукилометре от берега реки Хатыстыр. Он следовал из Якутска в Нижний Бестях.
В настоящее время транспорт уже снят с мели.