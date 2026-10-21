Спасатели МЧС России эвакуировали пассажиров теплохода, севшего на мель в Якутии

Пассажиров севшего на мель теплохода в Якутии эвакуировали Спасатели МЧС России эвакуировали пассажиров теплохода, севшего на мель в Якутии

Москва21 окт Вести.В Республике Якутия прошла эвакуация пассажиров теплохода, который ранее сел на мель. Об этом сообщает МЧС России.

В общей сложности спасателями было эвакуировано с судна более 100 человек.

В Якутии сотрудники МЧС России эвакуировали людей с судна. Порядка 100 пассажиров, из них 40 детей, а также 3 члена экипажа эвакуировали на берег написано в канале министерства

Пострадавших в результате происшествия нет.

Теплоход "Московский-11" сел на мель в полукилометре от берега реки Хатыстыр. Он следовал из Якутска в Нижний Бестях.

В настоящее время транспорт уже снят с мели.