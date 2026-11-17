В Якутии спасатели извлекли тело погибшего водителя из утонувшей машины

В Якутии из провалившейся под лед машины достали тело водителя В Якутии спасатели извлекли тело погибшего водителя из утонувшей машины

Москва17 ноя Вести.В Якутии спасателям удалось достать тело погибшего водителя из автомобиля, который провалился под лед. Подробности в MAX региональная Служба спасения.

16 ноября в Нюйском наслеге Ленского района на реке Лена в местности Еловая автомобиль УАЗ, за рулем которого был мужчины 1956 года рождения, выехал на неокрепший лед. Машина ушла под воду.

Транспортное средство было обнаружено очевидцем, однако следов выхода пострадавшего из салона зафиксировано не было говорится в мессенджере

К работам на месте происшествия приступили спасатели. Им удалось извлечь тело погибшего водителя из затонувшей автомашины.