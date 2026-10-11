Москва11 октВести.В Татарстане произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Автомобиль оказался в реке Меша, откуда по итогам происшествия было извлечено два тела, пишет республиканское МЧС.
Сообщение о трагедии поступило в министерство утром воскресенья. Машина съехала с обрыва вблизи улица Набережная в деревне Макаровка.
В Лаишевском районе спасатели извлекли из реки Меша тела двух молодых парнейнаписано в канале МЧС
В водоеме был найден автомобиль Lada. В нем находились утонувшие молодые люди 2003 года рождения.