Москва18 ноя Вести.Тела трех мужчин найдены в автомобиле, провалившемся под лет озера Бусани возле села Уакит Баунтовского эвенкийского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.

По предварительным данным, 17 ноября утром два жителя села Уакит и гостивший у них мужчина из Читы поехали на автомобиле на рыбалку по неокрепшему льду озера Бусани. На глубине около 2,5 метров машина провалилась и ушла под воду. Находившиеся внутри люди погибли. Следующим утром автомобиль обнаружили местные жители. Они частично подняли машину на поверхность и извлекли из нее тела пострадавших