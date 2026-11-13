Москва13 нояВести.В Забайкальском крае погибла женщина, выехав на автомобиле на неокрепший лед на реке Нерча. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
В Нерчинске на реке Нерча под лед провалился легковой автомобиль. В результате произошедшего утонула женщина 1996 года рождения. Предварительно женщина допустила выезд автомобиля на неокрепший ледговорится в канале ведомства на платформе MAX
В МЧС уточнили, что тело погибшей извлечено из воды поисково-спасательной службой ГУ "Забайкалпожспас".