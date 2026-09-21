МЧС опубликовало видео с места гибели людей в нижегородском карстовом провале

Появилось видео с места гибели людей в карстовом провале в Нижегородской области МЧС опубликовало видео с места гибели людей в нижегородском карстовом провале

Москва21 сен Вести.Нижегородский региональный главк МЧС России опубликовал в своем канале на платформе MAX видео с места падения автомобиля в карстовый провал, в результате чего двое человек погибли. ЧП произошло 21 сентября вблизи села Чулково в Вачском округе.

Как сообщалось ранее, легковой автомобиль провалился в заполненный водой карстовый провал. Водолазы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России извлекли тела двоих человек - мужчины 1976 года рождения и женщины 1979 года рождения.

Региональный Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится расследование.