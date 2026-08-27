В Нижегородской области при падении в КНС один рабочий погиб, один пострадал

В Нижегородской области двое рабочих упали в канализационную насосную станцию В Нижегородской области при падении в КНС один рабочий погиб, один пострадал

Москва27 авг Вести.В Нижегородской области двое рабочих упали в канализационную насосную станцию (КНС), в результате инцидента один из них погиб, второй пострадал. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Трагедия произошла в деревне Берёзовка.

Двое рабочих упали в канализационную насосную станцию. Сотрудники МЧС России извлекли мужчин на поверхность. К сожалению, один человек погиб, второй был госпитализирован в Богородскую ЦРБ – говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

О состоянии и травмах, полученных пострадавшим, не уточняется.