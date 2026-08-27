Москва27 авгВести.Уголовное дело возбуждено после гибели одного рабочего и травмировании другого в канализационном коллекторе в Нижегородской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека) … Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Для установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертизаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности при выполнении работ и допустившим гибель рабочего, будет дана юридическая оценка.
27 августа на улице Новой в деревне Березовка при выполнении работ в канализационном коллекторе один из рабочих скончался, второй пострадал и был госпитализирован в больницу.