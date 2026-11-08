Москва8 нояВести.В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти молодых людей в упавшем в реку Цивиль автомобиле. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.
По данным ведомства, вечером 6 ноября в реку Цивиль съехал автомобиль, в котором находились трое мужчин и две девушки. Они погибли.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)говорится в сообщении
Спасатели извлекли тела троих погибших, поиски еще двух продолжаются.
В региональном МВД уточнили, что 7 ноября в полицию с заявлением о пропаже обратились родные 22-летнего молодого человека. По их словам, он с двумя приятелями и двумя девушками уехали кататься на внедорожнике.
В результате поисков следы автомобиля нашли возле реки Цивиль в промзоне города. "Нива" находится на глубине 3-4 метров.