Проверка проводится после гибели 3 человек при съезде авто в водоем под Калугой

Проверка организована после съезда авто с людьми в водоем в Калужской области Проверка проводится после гибели 3 человек при съезде авто в водоем под Калугой

Москва7 сен Вести.Проверка организована после гибели 3 человек при съезде автомобиля в водоем в Калужской области. Об этом сообщило региональное УМВД России.

Предварительно, около 22.00 мск 6 сентября водитель (1984 г.р.) УАЗ-3151 вблизи урочища "Городенки", двигаясь вдоль водохранилища, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с обрыва в водоем.

Погибли 3 человека: водитель и два пассажира-мужчины 1963 и 1987 гг.р. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту ДТП организована проверка, устанавливаются все обстоятельства.