СК выясняет обстоятельства гибели мужчины, чье тело нашли в реке в Чувашии

Пожилой мужчина утонул в реке в Чувашии, СК начал проверку СК выясняет обстоятельства гибели мужчины, чье тело нашли в реке в Чувашии

Москва5 окт Вести.Следственные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины, чье тело было найдено в реке в Цивильске. Об этом сообщает СУ СКР по Чувашии.

Трагедия произошла 5 октября, в понедельник, в деревне Поваркасы.

В реке Малый Цивиль было обнаружено тело 67 летнего мужчины. По данному факту Цивильским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Чувашской Республике организована процессуальная проверка говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По результатам разбирательств будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.