Москва5 октВести.Следственные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины, чье тело было найдено в реке в Цивильске. Об этом сообщает СУ СКР по Чувашии.
Трагедия произошла 5 октября, в понедельник, в деревне Поваркасы.
В реке Малый Цивиль было обнаружено тело 67 летнего мужчины. По данному факту Цивильским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Чувашской Республике организована процессуальная проверкаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По результатам разбирательств будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.