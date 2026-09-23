СК проводит проверку по факту гибели мужчины в акватории озера Буссе на Сахалине

На Сахалине в озере Буссе погиб мужчина, начата проверка СК проводит проверку по факту гибели мужчины в акватории озера Буссе на Сахалине

Москва23 сен Вести.Корсаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела 39-летнего мужчины в акватории озера Буссе. Об этом в MAX сообщает региональный следком.

По предварительным данным, 22 сентября ныряльщик в водолазном костюме и ластах пропал без вести в районе села Береговое. К поискам были привлечены спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова.

23 сентября на расстоянии около 25 метров от береговой линии и глубине трех метров тело погибшего обнаружили водолазы МЧС России. В ходе осмотра места происшествия следователями признаков насильственной смерти не выявлено говорится в сообщении

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.