Москва20 сенВести.В акватории реки Волга в Твери обнаружено тело мужчины, сотрудники СК начали доследственную проверку, сообщает региональный главк ведомства в мессенджере MAX.
Тело извлекли из воды сотрудники аварийно-спасательной службы региона.
Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в акватории реки Волги тела мужчиныотмечается в публикации
Следователи провели осмотр места происшествия и тела погибшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.