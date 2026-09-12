СК проводит проверку по факту гибели мужчины в реке в Костромской области

Житель Костромской области утонул в реке Вочь, начата проверка СК проводит проверку по факту гибели мужчины в реке в Костромской области

Москва12 сен Вести.СК устанавливает обстоятельства гибели мужчины в реке Вочь Павинского муниципального округа Костромской области. Подробности сообщает региональный следком в MAX.

Информация о том, что в реке Вочь вблизи деревни Малый Завраг обнаружено тело 39-летнего местного жителя, поступило 12 сентября в следственные органы. Тело извлекли из воды местные жители.

Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины говорится в сообщении

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехал следователь Шарьинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.