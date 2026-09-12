Москва12 сенВести.СК устанавливает обстоятельства гибели мужчины в реке Вочь Павинского муниципального округа Костромской области. Подробности сообщает региональный следком в MAX.
Информация о том, что в реке Вочь вблизи деревни Малый Завраг обнаружено тело 39-летнего местного жителя, поступило 12 сентября в следственные органы. Тело извлекли из воды местные жители.
Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчиныговорится в сообщении
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехал следователь Шарьинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.