В Чечне легковушка упала в реку Сунжа, один человек погиб, еще одного ищут

В Чечне автомобиль упал в реку Сунжа, погиб человек, еще одного ищут В Чечне легковушка упала в реку Сунжа, один человек погиб, еще одного ищут

Москва25 авг Вести.На окраине Гудермеса легковой автомобиль упал в реку Сунжа, один человек погиб, еще одного ищут. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Чеченской Республике.

Накануне вечером стало известно, что легковушка, в которой находились 2 человека, упал в реку Сунжа. На месте был сформирован оперативный штаб.

В 09.05 … [мск] 25 августа тело одного человека найдено ... Поиск второго продолжается говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Поиски ведутся на реке Сунжа и вдоль береговой линии. Протяженность поиска составляет 27 км. В спасательной операции задействованы силы и средства МЧС России, МВД, Росгвардии и волонтеры; организованы круглосуточные посты наблюдения с прожекторами.