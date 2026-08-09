В реке Сунжа в Чечне утонули двое мужчин и их 15-летний племянник

В Чечне дяди бросились спасать племянника, попавшего в водоворот: утонули все В реке Сунжа в Чечне утонули двое мужчин и их 15-летний племянник

Москва9 авг Вести.В реке Сунжа в Чеченской республике утонули двое мужчин и их племянник – подросток 15 лет, сообщает республиканский главк СК Росси.

По предварительным данным, 9 августа 2026 года во время отдыха на берегу реки Сунжа 15-летний подросток зашел в воду и попал в водоворот. На помощь ему бросились отец и двое дядей, однако они также оказались в водовороте. В результате подросток и двое его дядей утонули говорится в публикации

Тела вытащили из воды спасатели и местные жители. Выяснилось, что все погибшие – жители села Самашки.

По факту гибели трех человек следственные органы Ачхой-Мартановского района начали доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.