Москва29 нояВести.При очередной атаке ВСУ на Брянскую область ранен мужчина, сообщил губернатор Егор Ковальчук в MAX.
Он уточнил, что это произошло в поселке Белевица Погарского района при взрыве дрона-камикадзе.
В п. Белевица ... из-за взрыва дрона-камикадзе пострадал 57-летний мужчинаговорится в публикации
С осколочными ранениями пострадавший доставлен в больницу.
Губернатор также сообщил, что в Новозыбкове ВСУ направили беспилотник на пассажирский поезд Москва – Климово.
По его словам, обошлось без пострадавших. Состав находился на отстое, повреждена крыша одного из вагонов, проинформировал Ковальчук.