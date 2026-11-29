При атаке БПЛА в Брянской области ранен мужчина

Мужчина получил ранения из-за взрыва дрона-камикадзе в Брянской области При атаке БПЛА в Брянской области ранен мужчина

Москва29 ноя Вести.При очередной атаке ВСУ на Брянскую область ранен мужчина, сообщил губернатор Егор Ковальчук в MAX.

Он уточнил, что это произошло в поселке Белевица Погарского района при взрыве дрона-камикадзе.

В п. Белевица ... из-за взрыва дрона-камикадзе пострадал 57-летний мужчина говорится в публикации

С осколочными ранениями пострадавший доставлен в больницу.

Губернатор также сообщил, что в Новозыбкове ВСУ направили беспилотник на пассажирский поезд Москва – Климово.

По его словам, обошлось без пострадавших. Состав находился на отстое, повреждена крыша одного из вагонов, проинформировал Ковальчук.