В Брянской области водитель пострадал при атаке дрона

Водитель пострадал при атаке дрона на автомобиль в Брянской области В Брянской области водитель пострадал при атаке дрона

Москва19 окт Вести.Мужчина пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе на автомобиль в Брянской области, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.

По данным главы региона, мужчина получил осколочное ранение.

В результате атаки дрона-камикадзе по автомобилю пострадал житель поселка Климово. 61-летний водитель, двигаясь на служебном транспорте, получил осколочное ранение сказано в сообщении

Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, ему оказана медицинская помощь.