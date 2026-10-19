Москва19 октВести.Мужчина пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе на автомобиль в Брянской области, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.
По данным главы региона, мужчина получил осколочное ранение.
В результате атаки дрона-камикадзе по автомобилю пострадал житель поселка Климово. 61-летний водитель, двигаясь на служебном транспорте, получил осколочное ранениесказано в сообщении
Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, ему оказана медицинская помощь.