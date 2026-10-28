Мужчина пострадал при атаке беспилотника в курском Дмитриеве Житель Курской области ранен в результате атаки беспилотника ВСУ

Москва28 окт Вести.В городе Дмитриев Курской области в результате атаки беспилотника пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По предварительной информации, сегодня в городе Дмитриеве БПЛА самолетного типа совершил атаку около предприятия. В результате атаки пострадал 31-летний мужчина написал он в мессенджере MAX

Раненый получил множественные травмы головы и акубаротравму. Он будет лечиться в Курской областной больнице, куда его в настоящее время везут.

Разрушений зданий и сооружений нет, добавил Хинштейн.