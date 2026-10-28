Москва28 октВести.В городе Дмитриев Курской области в результате атаки беспилотника пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По предварительной информации, сегодня в городе Дмитриеве БПЛА самолетного типа совершил атаку около предприятия. В результате атаки пострадал 31-летний мужчинанаписал он в мессенджере MAX
Раненый получил множественные травмы головы и акубаротравму. Он будет лечиться в Курской областной больнице, куда его в настоящее время везут.
Разрушений зданий и сооружений нет, добавил Хинштейн.