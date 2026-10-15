Москва15 октВести.В Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта, сообщил в MAX глава города Иван Носков.
Также градоначальник отметил, что метро продолжает работать.
Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободныйговорится в заявлении
Глава Самары напомнил о запрете на съемку и публикацию кадров с БПЛА, военной техникой и последствий их применения.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об объявлении ракетной опасности на территории региона.