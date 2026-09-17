Москва17 сенВести.В Москве человек упал на козырек подъезда Дома Шурика из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб, пострадавшего осматривают прибывшие на место медики скорой помощи.
Инцидент произошел на улице Новокузнецкой.
Произошло падение человека на козырек подъезда жилого дома по адресу: улица Новокузнецкая, дом 13, строение 1приводит агентство слова своего собеседника
Личность человека и обстоятельства случившегося устанавливаются. Подробностей о его состоянии и степени полученных травм нет.