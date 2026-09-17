На козырек Дома Шурика из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" упал человек

На козырек Дома Шурика в Москве упал человек На козырек Дома Шурика из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" упал человек

Москва17 сен Вести.В Москве человек упал на козырек подъезда Дома Шурика из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб, пострадавшего осматривают прибывшие на место медики скорой помощи.

Инцидент произошел на улице Новокузнецкой.

Произошло падение человека на козырек подъезда жилого дома по адресу: улица Новокузнецкая, дом 13, строение 1 приводит агентство слова своего собеседника

Личность человека и обстоятельства случившегося устанавливаются. Подробностей о его состоянии и степени полученных травм нет.