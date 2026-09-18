Москва18 сенВести.Ночью в пятницу, 18 сентября, на Кубани был поврежден спортзал, где находится избирательный участок, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
ЧП произошло на территории Гулькевичского района.
Повреждения избирательной документации и технологического оборудования нет, пострадавших нет. Происшествие случилось до открытия участковговорится в публикации оперштаба в MAX
Сейчас участковая избирательная комиссия переведена в социальное учреждение, которое находится на той же улице неподалеку от школьного спортзала. Отмечается, что голосование проводится в обычном режиме.