На Кубани БПЛА повредил школьный спортзал, где находится избирательной участок Избирательный участок поврежден БПЛА в Краснодарском крае

Москва18 сен Вести.Ночью в пятницу, 18 сентября, на Кубани был поврежден спортзал, где находится избирательный участок, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

ЧП произошло на территории Гулькевичского района.

Повреждения избирательной документации и технологического оборудования нет, пострадавших нет. Происшествие случилось до открытия участков говорится в публикации оперштаба в MAX

Сейчас участковая избирательная комиссия переведена в социальное учреждение, которое находится на той же улице неподалеку от школьного спортзала. Отмечается, что голосование проводится в обычном режиме.