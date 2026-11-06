Пожар произошел на территории предприятия на Кубани из-за обломков БПЛА

На Кубани из-за обломков БПЛА произошел пожар на предприятии Пожар произошел на территории предприятия на Кубани из-за обломков БПЛА

Москва6 ноя Вести.Возгорание возникло на территории одного из предприятий на территории поселка Афипский в Краснодарском крае, никто не пострадал. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В пгт. Афипском Северского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пострадавших нет говорится в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Кроме того, фрагменты БПЛА повредили остекление в одной из квартир в жилом доме.