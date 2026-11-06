Москва6 нояВести.Возгорание возникло на территории одного из предприятий на территории поселка Афипский в Краснодарском крае, никто не пострадал. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
В пгт. Афипском Северского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пострадавших нетговорится в сообщении
На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Кроме того, фрагменты БПЛА повредили остекление в одной из квартир в жилом доме.